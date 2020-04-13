Напомним, что Кержаков забил 30 голов за сборную в 91-й встрече.
В общем списке Дзюба пока на третьем месте. Форвард забил 24 гола за 42 встречи.
- Буду искренне рад за того, кто побьёт моё достижение. Потому что они испытают эмоции, какие тогда испытал я. Это здорово.
Зачем мне переживать из-за того, что я уже не испытаю? Очень хорошо отношусь к Артёму Дзюбе, его знают многие, многие любят по всей нашей стране. Если именно Дзюба побьёт мой рекорд, будет классно, - приводит "Чемпионат" слова Кержакова.
В текущем сезоне Дзюба забил 13 мячей в 21-й встрече РПЛ.
Александр Кержаков: если именно Дзюба побьёт мой рекорд, будет классно
Бывший игрок сборной России Александр Кержаков заявил, что будет рад, если нападающему "Зенита" Артему Дзюбе удастся побить его рекорд по голам за национальную команду.
Фото: nevnov.ru
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