Александр Кержаков: если именно Дзюба побьёт мой рекорд, будет классно

Бывший игрок сборной России Александр Кержаков заявил, что будет рад, если нападающему "Зенита" Артему Дзюбе удастся побить его рекорд по голам за национальную команду.
Фото: nevnov.ru
Напомним, что Кержаков забил 30 голов за сборную в 91-й встрече.

В общем списке Дзюба пока на третьем месте. Форвард забил 24 гола за 42 встречи.

- Буду искренне рад за того, кто побьёт моё достижение. Потому что они испытают эмоции, какие тогда испытал я. Это здорово.

Зачем мне переживать из-за того, что я уже не испытаю? Очень хорошо отношусь к Артёму Дзюбе, его знают многие, многие любят по всей нашей стране. Если именно Дзюба побьёт мой рекорд, будет классно, - приводит "Чемпионат" слова Кержакова.

В текущем сезоне Дзюба забил 13 мячей в 21-й встрече РПЛ.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Кержаков А Дзюба Зенит сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Каррера - о словах Глушакова: на что только не пойдешь ради внимания
Кержаков: был интерес "Тоттенхэма", но не хватило одной минуты игры в сборной
Дзюба сыграл с детьми в войну под песню Queen (видео)
Плиев: "Динамо" не наиграло на поражение в матче со "Спартаком"
Петржела - об уходе Быстрова в "Спартак": я мог сказать, что против. Не знаю, почему не сделал этого 1
Александр Кержаков: наверное, не пошел бы в "Спартак" 1
"Сочи" планирует вернуть часть выданной авансом зарплаты Кокорина
РФС финансово поможет арбитрам 3
Александр Кержаков: если именно Дзюба побьёт мой рекорд, будет классно
Филипп - о Путине: ему есть что сказать, он знает цену словам. И ради своего государства он сделает всё 14
Раньери - о мерах в случае возобновления сезона: стоит разрешить пять замен в матчах
Источник: "Зенит" намерен приобрести защитника "Ювентуса" 2
Черных: в Белоруссии половина футболистов сейчас хочет закончить играть
Филипп: некоторые вопят о переизбытке иммигрантов в Германии, но, по-моему, все не так плохо 6
Лэмпард: уверен, что мы можем конкурировать с "Ливерпулем" и "Сити"
Источник: Бердыев намерен вернуться в тренерскую работу 1
"Команда наконец-то выиграла чемпионство". Глушаков считает, что оправдал надежды в "Спартаке"
Филипп - о русских девушках: милые, но для меня слишком фейковые 10
"Может, для него какие-то вещи оказались непривычными в России". Хохлов ответил на критику Филиппа
"Не думаю, что хоть кто-то". Филипп ответил на вопрос, кто из РПЛ сможет заиграть в Германии 1
Смолов пожертвовал миллион рублей станции скорой помощи 5
"Возможно, что трансферных окон будет несколько". Юрисконсульт ФИФА - о планах на лето
"Как тренер порой общался с игроками — я такого в жизни не видел". Филипп - о Хохлове 5
Филипп: пример если и брать, то с лучших. Думаю, в России с этим есть проблема 6
Равиль Сабитов: будет хорошо, если состоится переход на систему "весна-осень" 1
Евсеев: уверен, Фомина ждет прекрасное будущее
Тренер дубля "Спартака" Лунин: сроки возобновления? хотели числа 30-ого апреля встретиться
УЕФА хочет доиграть еврокубковые матчи в августе 1
Кирьяков: после возобновления РПЛ "Зенит" потерял очки, но 22-й тур поставил все на свои места
Лучшие легионеры РПЛ. Соуза - первый игрок сборной Бразилии в российском чемпионате 1
Все новости