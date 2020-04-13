— Представители "Тоттенхэма" приезжали на тренировки сборной в 2002-2003 годах. Интерес был. Но мне не хватило одной минуты игры в сборной, чтобы набрать необходимое время. Если бы сыграл эту минуту, переросло бы в стадию переговоров, — рассказал Кержаков в интервью "Чемпионату".
37-летний Кержаков за годы карьеры выступал за "Зенит", "Севилью", "Динамо" и "Цюрих". Ему принадлежит бомбардирский рекорд "Зенита" (161 гол) и сборной России (30 голов).
В "Тоттенхэме" играл другой российский нападающий Роман Павлюченко.
Кержаков: был интерес "Тоттенхэма", но не хватило одной минуты игры в сборной
Экс-форвард сборной России Александр Кержаков рассказал, что мог сыграть в английском "Тоттенхэме".
Фото: ФК "Зенит"
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