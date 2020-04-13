— Даня Фомин есть в шорт-листах многих российских команд. Не знаю, насколько сбудется, но приезжал наш коллега из Европы и сказал, что из одного итальянского клуба он привезет к лету предложение по Фомину. Это та команда, которая занимается воспитанием молодых игроков и их продажей в топы, - цитирует агента Sport24.
23-летний Фомин перешёл в "Уфу" летом прошлого года из "Краснодара" за 280 тыс. евро. В нынешнем сезоне он провёл 21 матч в чемпионате России и забил три гола. Также привлекался в основную сборную России, но на поле не вышел.
Трансферная стоимость Фомина, по данным Transfermarkt, 2 млн евро.
Агент Маньяков: Фоминым интересуются в Италии
Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника "Уфы" Даниила Фомина, рассказал о вариантах продолжения карьеры игрока.
Фото: ПФК ЦСКА
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