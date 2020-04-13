Агент Александр Маньяков считает, что полузащитник ЦСКА Тимур Жамалетдинов покинет армейский клуб.
Напомним, 22-летний футболист на правах аренды находится в польском "Лехе". Соглашение рассчитано до конца сезона.
"Тимур будет востребован. Ему надо найти свою команду, где он забьет свои 10 голов за сезон. В "Лехе" он проиграл конкуренцию. Там он в аренде, по окончании сезона вернется в Россию, в ЦСКА. Процентов 70, что в ЦСКА не останется. Будем искать команду. Повлияло ли на это его нашумевшее интервью? Думаю, что да", - цитирует Маньякова Sport24.
Маньяков: Жамалетдинову надо найти свою команду, где он забьет свои 10 голов за сезон
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