- Если нам позвонят и скажут, что завтра возобновляется чемпионат, мы поедем его доигрывать. В любом случае надо подождать, пока пройдёт пик – в России он впереди, люди не всегда соблюдают меры предосторожности. Из-за этого хотят пропуски ввести, штрафы повысить.
А если мы закончим чемпионат, а через неделю начнём новый – ничего страшного. Как и в том, чтобы играть через два дня на третий. Наоборот, мне такой ритм нравится. Для болельщиков тоже будет плюс - все соскучились по футболу, а много игр – это классно, — сказал Дмитрий в эфире России 24.
Дмитрий Комбаров перешел в самарский клуб летом 2019 года на правах свободного агента. В футболке "Крыльев" игрок вышел на поле в 16 матчах РПЛ текущего сезона. Прошлой командой защитника является московский "Спартак".
Из-за активного распространения COVID-19 практически все европейские чемпионаты по футболу ушли на паузу. Были отменены многие спортивные мероприятия по всему миру. Евро-2020 и летняя Олимпиада в Токио были перенесены на 2021 год. РПЛ была приостановлена как минимум до 31 мая. Команды успели сыграть 22 тура.
По данным на утро 14 апреля, в России 21 102 случая заболевания (2 774 за последние сутки), 1 694 человек выздоровело, 170 умерло.
Дмитрий Комбаров: если мы закончим чемпионат, а через неделю начнём новый – ничего страшного
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров выразил свое мнение о возобновлении РПЛ.
Фото: Eurosport
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!