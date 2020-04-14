Ранее Алиев защищал цвета российских команд "Локомотива" и "Анжи".
В рейтинге сборных ФИФА Украина занимает 24-е место в то время, как Россия находится на 38-й строчке.
- Как к Путину относиться, если он уже 20 лет президент? Очевидно, как люди голосуют… Пускай Путин делает все для россиян, для стариков, чтобы они жили нормально. Но еще раз, мы все прекрасно понимаем, что везде все воруют.
Что мне нравится в Путине — так это то, что в России есть спорт. Развиты все виды. А на Украине этого нет. Был футбол, и то его убили и загубили, - приводит Sport24 слова Алиева.
Алиев: что мне нравится в Путине — так это то, что в России есть спорт
Экс-футболист сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем отношении к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Фото: РИА Новости
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