Нападающий "Локомотива" Лука Джорджевич рассказал, чем занимается на карантине из-за пандемии коронавируса.
"Я начал учить русский четыре дня назад: с женой решили учить через интернет на карантине. Связались с девушкой-репетитором и начали учить по видеосвязи.
До этого смотрел что-то по телевизору, старался запоминать слова. Хочу говорить лучше — тяжело, когда не хватает какого-то слова", - цитирует Джорджевича Sport24.ru.
25-летний Джорджевич выступает в России с 2012 года. Большую часть карьеры черногорец провел в "Зените", также он играл за тульский "Арсенал".
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая.
"Локомотив" после 22 туров находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 41 очко.
Джорджевич: начал учить русский язык четыре дня назад
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