Уткин хотел унизить Соловьёва в словесном баттле, но тот отказался "дискутировать с больным"

Футбольный блогер Василий Уткин хотел унизить ведущего Владимира Соловьёго в словесном поединке, но тот не принял его предложение, назвав его "больным человеком".

Фото: Коммерсантъ