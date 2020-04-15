Сначала Василий Уткин выдал много нелицеприятных фраз в адрес Соловьёва, а после вызвал его на словесный поединок.
"Я думаю, что нам пора встретиться по правилам Versus Battle. Честного, словесного боя. Выходи, попробуй защити – нет, не истину, не политику, не экономику – себя. Потому что мне хочется поговорить с тобой не об экономике, и не о перспективах, и не о геополитике.
Я хочу тебя унизить. Я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь, и я это сделаю", — обратился Уткин к Соловьёву в видеоролике на своём ютуб-канале.
Соловьёв ответил Уткину в издании "Подъём": "Я не дискутирую с больными людьми. Я готов оплатить ему помощь психиатра и диетолога. Я опасаюсь за его здоровье. Он болен.
Какой баттл?! Пусть займет очередь за человеком-пельменем. С такими людьми не бывает баттлов, их надо лечить. Я не рэпер. И уж точно меньше всего на свете меня волнуют изречения этого несчастного, опустившегося и очень нездорового человека. Пусть вылечится".
Василий Уткин отреагировал на отказ Соловьёва его своеобразной фотографией. Фото можно увидеть в Twitter-аккаунте Василия Уткина.
Уткин хотел унизить Соловьёва в словесном баттле, но тот отказался "дискутировать с больным"
Футбольный блогер Василий Уткин хотел унизить ведущего Владимира Соловьёго в словесном поединке, но тот не принял его предложение, назвав его "больным человеком".
Фото: Коммерсантъ
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