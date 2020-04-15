— Надо смотреть в глаза друг другу, когда соберемся с командой, скорее всего, обсудим вопрос снижения зарплаты за апрель. Но нужно говорить с ребятами лично, такие вещи по телефону не обсуждаются. Они прекрасно понимают, что сейчас нет тренировок и матчей. Поступлений в клуб от телевидения и продаж билетов и атрибутики на матчах нет, хорошо, что наши болельщики еще не сдают абонементы на сезон, — цитирует Иванова РИА Новости.
Напомним, на такие шаги клубы идут в связи с приостановкой чемпионата России по футболу как минимум до 31 мая. Приостановка связана с распространением коронавируса в стране.
В России за последние сутки у 3 338 человек был выявлен коронавирус. Всего в стране зафиксировано 24 490 случаев заражения. 1 986 человек вылечилось, 198 - умерло.
Президент "Урала" — о сокращении зарплат: такие вещи по телефону не обсуждаются
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о возможном сокращении зарплат в клубе.
Фото: ФК "Урал"
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