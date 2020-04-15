Сигурдссон: русские сначала не принимали особых мер. Вы могли видеть наши условия, быть в Исландии на 100% лучше

Игроки московского ЦСКА Арнор Сигурдссон и Хёрдюр Магнуссон у себя на Родине в Исландии посетили телевизионное шоу "Спортивный вечер", в котором рассказали о своих выступлениях за московский клуб.
Фото: ЦСКА Москва
- Мы только что вернулись домой и очень рады оказаться рядом с нашими семьями - сказал Магнуссон. - На 100% лучше быть здесь, чем в России. Вы могли видеть наши условия там на карантине до того, как мы отправились в Исландию. Здесь не такие жесткие правила, больше свободы. Русские сначала не принимали особых мер и об этом говорилось мало, пока вирус не проявил себя. Сейчас количество людей, которые заразились растёт каждый день. Это происходит очень быстро, - добавил Сигурдссон.

Также на протяжении шоу армейцы обсуждали клубные дела и игры за ЦСКА, включая матчи в Лиге чемпионов. Особо выделили встречи группового этапа с мадридским "Реалом", в которых москвичам удалось дважды одержать победу.

- На данный момент самый важный этап моей карьеры в ЦСКА это гол и победа над "Реал Мадрид". Это было просто нереально. Бежали мурашки по коже. Стоит отметить, что после игры, как в Москве, так и в Мадриде, звезды "Реала" были чертовски высокомерны, - приводит слова Сигурдссона телеграм-канал "ЦВБП-медиа", ссылаясь на исландский телеканал "Sport 2".

Арнор Сигурдссон перешел в ЦСКА в 2018 году из шведского "Норрчёпинга" за 4 миллиона евро. Полузащитник провел за армейцев 37 матчей в РПЛ и забил 8 мячей. Контракт исландца рассчитан до 2023 года.

Хёрдур Магнуссон присоединился к армейцам также в 2018. Прошлый клуб исландца - Бристоль Сити, сумма трансфера составила 2,8 миллиона евро. За ЦСКА защитник провел 43 матча в Премьер-лиге, забил 4 мяча.

Напомним, что матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса.


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Теги: Сигурдссон Магнуссон ЦСКА
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