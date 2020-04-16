- Как воспринял шутку Фарфана? Мне сложно сказать, была ли это шутка или нет. Но в целом мы должны уважать мнение игроков. Сокращение зарплат — вопрос переговоров, так?
Богатые европейские клубы снизили зарплаты на меньший процент. И потом, будут ли эти деньги впоследствии возвращены? Не стоит набрасываться на Фарфана, это его точка зрения или шутка такая...
В России почему-то все считают, что только футболисты должны пойти на понижение зарплат. А как же остальное общество? На всех уровнях нужно показывать пример. А то у вас только игроки олицетворяют всю страну, – приводит слова агента СЭ.
Напомним, игрок "Локомотива" Джефферсон Фарфан резко высказался о сокращении зарплат, однако затем перевел все сказанное им в шутку.
Из-за пандемии ряд клубов РПЛ объявил о сокращении зарплат футболистов. С соответствующими заявлениями выступили "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Динамо", "Крылья Советов", "Уфа", "Рубин", "Арсенал", "Ахмат" и "Сочи".
Чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. Всего в стране 27 938 случаев заражения. 2 304 человека вылечилось, 232 - умерло.
Агент Барбоза: в России почему-то считают, что только футболисты должны пойти на понижение зарплат
Португальский агент Паулу Барбоза выразил мнение о снижении зарплат футболистов из-за паузы в РПЛ, а также прокомметировал слова игрока "Локомотива" Джефферсона Фарфана.
Фото: lokomotiv.info
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