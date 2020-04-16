Агент Барбоза: в России почему-то считают, что только футболисты должны пойти на понижение зарплат

Португальский агент Паулу Барбоза выразил мнение о снижении зарплат футболистов из-за паузы в РПЛ, а также прокомметировал слова игрока "Локомотива" Джефферсона Фарфана.
Фото: lokomotiv.info
- Как воспринял шутку Фарфана? Мне сложно сказать, была ли это шутка или нет. Но в целом мы должны уважать мнение игроков. Сокращение зарплат — вопрос переговоров, так?

Богатые европейские клубы снизили зарплаты на меньший процент. И потом, будут ли эти деньги впоследствии возвращены? Не стоит набрасываться на Фарфана, это его точка зрения или шутка такая...

В России почему-то все считают, что только футболисты должны пойти на понижение зарплат. А как же остальное общество? На всех уровнях нужно показывать пример. А то у вас только игроки олицетворяют всю страну, – приводит слова агента СЭ.

Напомним, игрок "Локомотива" Джефферсон Фарфан резко высказался о сокращении зарплат, однако затем перевел все сказанное им в шутку.

Из-за пандемии ряд клубов РПЛ объявил о сокращении зарплат футболистов. С соответствующими заявлениями выступили "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Динамо", "Крылья Советов", "Уфа", "Рубин", "Арсенал", "Ахмат" и "Сочи".

Чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. Всего в стране 27 938 случаев заражения. 2 304 человека вылечилось, 232 - умерло.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Барбоза Фарфан
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: не скрою, очень скучаю по футболу
Гурцкая считает, что РПЛ возобновится 7-14 июня 1
Спортивный директор "Рубина" рассказал о специальной платформе для обсуждения трансферов
"Я не понимаю, как меня не взял Ярцев". Аршавин - о непопадании в сборную в 2004 году
Аршавин - о карьере в Англии: я мог лучше, но, в принципе, я доволен
Евсеев - о Бышовце: он убрал меня и Лоськова, потому что мы были слишком неудобны ему
"Кто победит — Кикнадзе или Сёмин? Думаю, что сейчас победит Кикнадзе". Гурцкая - о конфликте в "Локомотиве"
"Если бы в России президенты клубов слушали здравый смысл, то он бы отсюда и не уезжал". Гурцкая - о Каррере 1
Зико: Мамаев сидел в тюрьме? Не слышал об этом
Агент Барбоза: в России почему-то считают, что только футболисты должны пойти на понижение зарплат 2
Гурцкая рассказал, что "Краснодар" хотел арендовать Икарди
В Италии зрителям запретят посещать стадионы до марта 2021 года
Скандальные Милевский и Хачериди, надежда "Спартака" и экс-динамовцы: каких игроков чемпионата Белоруссии мы знаем
"Матч ТВ" сократил зарплаты сотрудников 3
Гурцкая: Головин с "Монако" показывает, что он не может делать результат
Илья Геркус спросил у подписчиков, насколько опаснее пользоваться каршерингом по сравнению с такси
Айртон опубликовал видео зажигательного танца с женой
Кокорин рассказал, почему при праздновании голов сосет палец
Тимур Гурцкая: талантливее, чем Кокорин, в России футболиста нет. Головин и Миранчуки даже близко с ним не стоят 11
"Бавария" подпишет чилийского футболиста "Байера" Арангиса
РФС выплатил судьям аванс за апрель и май 3
Кержаков: хотел бы в будущем тренировать "Зенит" 5
Мостовой: 9 мая мы все в домашних условиях поднимем бокалы, выпьем за нашу победу 1
"Реал" показал, как изменится "Сантьяго Бернабеу" после реконструкции
В Италии рассматривают вопрос о проведении полуфинальных матчей Кубка страны 27 мая
Рахимов: нашим командам будет тяжело приобретать футболистов более классного уровня
Набиль Бенталеб может продолжить карьеру в России 1
Отец Неймара рассказал, что его сын счастлив в "ПСЖ" и не хочет уходить
Франческо Тотти может стать новым агентом Инсинье 1
Клуб Фабио Каннаваро начал строить стадион на 100 тысяч зрителей 1
Все новости