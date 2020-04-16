- Считаю ли свою карьеру в "Арсенале" состоявшейся? Конечно же, я мог лучше, но, в принципе, я доволен тем, как это все прошло. Я думаю, что не только мне, а вообще молодым талантливым ребятам, чем раньше они уедут заграницу - тем им проще будет адаптироваться и лучше себя проявить, так как европейский футбол и жизнь заграницей это совсем другое. Нужно уезжать раньше, и шансов, чтобы себя проявить и закрепиться, будет больше, - приводят слова Аршавина РИА Новости.
38-летний Аршавин выступал за лондонский "Арсенал" с 2009 по 2013 год, также он защищал цвета "Зенита" с 1999-го по 2008-й год, а также в 2012-м году, и в период с 2013-го по 2015-й год. На счету Аршавина 78 голов и 104 результативные передачи в 371-м матче за "Зенит".
Также полузащитник выступал за "Кубань" и "Кайрат".
Аршавин - о карьере в Англии: я мог лучше, но, в принципе, я доволен
Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин вспомнил о своей карьере в АПЛ, а также посоветовал молодым игрокам как можно раньше переезжать в Европу.
Фото: РИА Новости
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