Ранее сообщалось, что летом красно-белых покинут Андреа Шюррле и Лоренсо Мельгарехо.
Источник: "Спартак" не будет продлевать контракт с Мельгарехо, Шюррле покинет клуб
- Лоренсо покинет "Спартак"? На данный момент, эта информация не соответствует действительности.
Никаких новостей по его будущему сейчас нет. Наш приоритет — оставаться в безопасности, - цитирует представителя игрока "Чемпионат".
Напомним, что Мельгарехо перешел в стан московского клуба зимой 2016 года.
Мельгарехо в 12-ти встречах текущего сезона РПЛ забил один гол.
Агент Мельгарехо: информация об уходе Лоренсо из "Спартака" не соответствует действительности
Агент игрока "Спартака" Лоренсо Мельгарехо Хуан Апллеярд прокомментировал информацию, согласно которой с футболистом не будет подписан новый контракт.
Фото: РИА Новости
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