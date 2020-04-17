Невзоров: Соловьёв — гадина холодная, а Уткин - народный герой

Журналист Александр Невзоров прокомментировал недавний конфликт между блогером Василием Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьёвым.
Фото: spb.aif.ru
"Я же друг Уткина, поэтому всегда за него. Всё это время я потратил на самую чёрную зависть, поскольку довольно часто стреляя в ту строну, я ни разу всерьёз не попал, потому что крика раненного зверя не следовало. А Вася двумя простыми словами взял и залимонил прямо между бровей очень опытному, очень злому, очень подкованному и хорошо вооруженному противнику.

Сегодня Вася — народный герой. И даже те его просчёты, которые он допустил в этих баталиях… Не может быть без просчётов, Вась, не обижайся. У тебя изначально другая профессия. В отличие от Соловьёва, ты обязан быть искренним, твоя профессия предельно эмоционально насыщенна вот этой откровенностью, потому что не может футбольный комментатор, не сопереживая, не сочувствуя, не опьяняясь процессом, он не может комментировать так, чтобы стать настолько успешным, насколько стал ты.

Противник — другой. Он гадина холодная, поднаторевшая в постановочных дискуссиях, но очень в себе уверенная, поскольку она, эта сторона, этот противник, думает, что, когда его начальство будет эвакуироваться, его возьмут на космический корабль. Он сильно ошибается. Он не понимает, что ему придётся долго и унизительно царапать крышку люка снаружи, и его всё равно не возьмут, а оставят с другими пропагандистами на произвол судьбы", — сказал Невзоров в видео на своём канале YouTube.

Напомним, что несколько дней назад у Василия Уткина произошёл открытый конфликт с Владимиром Соловьёвым. Уткин вызвал Соловьёва на словесный баттл, но тот не принял его вызов.

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Теги: Уткин
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