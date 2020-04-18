"Я только сейчас об этом узнал от вас. Этого следовало ожидать. Андре очень долго лечился, восстанавливался. Плюс сейчас такая ситуация с коронавирусом, когда все приостановилось. Думаю, руководство обговорило все с ним, и они пришли к согласию. Думаю, в команде это воспримут спокойно", — цитирует Кутепова "Матч ТВ".
Ранее гендиректор "Спартака" Томас Цорн сообщил, что клуб не будет подписывать контракт с немецким полузащитником Андре Шюррле.
Цорн: мы договорились с Шюррле, что не станем его выкупать
Шюррле находился в составе "красно-белых" на правах сезонной аренды из дортмундской "Боруссии".
"Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Доменико Тедеско имеют в своём активе 28 очков.
В настоящее время российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Кутепов - об уходе Шюррле из "Спартака": этого следовало ожидать
Защитник "Спартака" Илья Кутепов прокомментировал уход полузащитника Андре Шюррле из московского клуба.
Фото: РИА Новости
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