"Благодарен им за все то, что мне дали". Витиньо - о ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Витиньо заявил, что благодарен армейцам за проведенное в Москве время.
Фото: twitter.com/ftbl60
Напомним, что Витиньо выступал за ЦСКА с 2013 года по 2018-й. В сезоне 2015/2016 форвард уезжал в аренду в бразильский "Интернасьонал".

- Мне было сложно в самом начале. Сложно адаптироваться к новой стране. Я был слишком юным для многих вещей и думал, что всё случится само собой, но на первых порах у меня возникали трудности. Тем не менее, когда я вернулся из аренды, у меня уже присутствовало другое мировоззрение. Я пытался больше стараться и слушать людей.

Это был очень хороший момент для меня. Я преодолел все сложности. Я вырос как человек и как игрок, проводил хорошие матчи, забивал много голов. Я очень им помогал, когда был там. И я очень благодарен им за все то, что они мне дали. Желаю им удачи, - цитирует игрока bobsoccer, ссылаясь на Flamengo-TV.

ЦСКА после 22-х туров идет на пятой строчке. Сезон в РПЛ был приостановлен до 31 мая.


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Теги: ЦСКА Витиньо
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