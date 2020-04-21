Бышовец: "Локомотив" – команда для внутреннего потребления

Экс-наставник "Локомотива" Анатолий Бышовец прокомментировал ситуацию в московском клубе.
Фото: ТАСС
"Когда я работал в "Локомотиве", Семин был президентом. У нас вообще не было никаких отношений. Поэтому, ничего удивительного в текущей ситуации я не вижу. Тут надо понимать, что во многом текущий результат определен единством, когда усилия игроков подчинены тренеру.

Нет большей трагедии, когда президент клуба хочет быть главным тренером. И когда целая группа игроков, которая руководилась со стороны, из-за такого положения дел не пожимает руки тренеру.

Я считаю, что "Локомотив" – команда для внутреннего потребления. И это при том, что у данной команды, относительно реалий в нашему футболе, практически нет проблем. Ни с составом, ни с уровнем подготовки, ни финансовых", — цитирует Бышовца "Новый век".

"Локомотив" после 22-х туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Юрия Семина набрали 41 очко и отстают от лидирующего "Зенита" на 9 баллов.

Российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая по причине пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что в "Локомотиве" пошли на 40-процентное снижение зарплат футболистов в связи с пандемией коронавируса. Переговоры велись очень долго, первоначально футболисты не были согласны с позицией гендиректора клуба Василия Кикнадзе.


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Теги: Бышовец Локомотив
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