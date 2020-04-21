По информации "Спорт-Экспресса", в ближайшее время воспользуется опцией продления контракта с защитником Алексеем Козловым на один год.
Напомним, что текущий контракт "Ростова" с 33-летним игроком был заключен по схеме "1+1".
Козлов выступает за "Ростов" с июля 2019-го года, присоединившись к клубу на правах свободного агента.
Ранее Козлов выступал в РПЛ за "Динамо" и "Кубань".
В нынешнем сезоне на счету 33-летнего защитника 22 матча за "Ростов" в РПЛ.
Клуб с берегов Дона идёт на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров. Подопечные Валерия Карпина имеют в своём активе 38 очков и на 3 балла отстают от зоны ЛЧ.
"Ростов" в ближайшее время продлит контракт с Алексеем Козловым
Футбольный клуб "Ростов" вскоре продлит контракт с защитником Алексеем Козловым.
Фото: ФК "Ростов"
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