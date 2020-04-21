"По вашему мнению, если бы мне предложили сильных игроков, я бы отказался?! Взял того футболиста, которого мог. Хотел Марио Фернандеса, Тома Мёнье и других сильных, но дорогих игроков.
Меня не смогли порадовать ими, и Петкович был лучшим среди предложенных скаутами вариантов", - цитирует Карреру Metaratings.
Массимо Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 год. Красно-белые под его руководством одержали победу в чемпионате России и выиграли Суперкубок России. Каррера был признан лучшим тренером сезоне 2016/2017.
Сейчас Каррера возглавляет АЕК.
"Спартак" сейчас возглавляет немецкий специалист Доменико Тедеско. "Красно-белые" под его руководством идут на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров.
Каррера рассказал, как хотел приобрести в "Спартак" Марио Фернандеса и защитника "ПСЖ"
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что хотел приобрести в московскую команду защитника ЦСКА Марио Фернандеса и футболиста "ПСЖ" Тома Менье.
Фото: Reuters
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