"Слова об инвалидности были, наверное, слишком громкими. Колено, скажем так, ныло, но я старался использовать любое время для поддержания формы. Сильных болей не испытывал, нам давали время заниматься, что, в принципе, позволяло контролировать ситуацию. Не знаю, что произошло, если бы нас лишили возможности работать в тренажёрном зале. У меня не было опыта серьёзных операций, соответственно я не мог прогнозировать последствия.
Лишний вес? В состоянии стресса сбился режим питания, эти бесконечные допросы, суды, конечно, влияли на обмен веществ. С другой стороны, я знал, как контролировать свой организм – в отпуске, например, могу набрать четыре килограмма, но потом так же легко их и сбросить. Здесь произошло то же самое. Уж того, чтобы вес подпрыгнул на пять, десять килограмм, точно не было", — приводит слова Кокорина Bobsoccer.
Напомним, что с октября 2018-го по сентябрь 2019-го года Кокорин находился в СИЗО, а затем в исправительной колонии. Он был осужден вместе с полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым, в то время выступавшим за "Краснодар". Оба футболиста вышли по УДО.
В нынешнем сезоне Кокорин выступает на правах аренды за "Сочи". На счету 29-летнего форварда 3 гола и 2 ассиста в 4-х матчах за сочинский клуб.
Летом у Александра Кокорина заканчивается контракт с питерским "Зенитом".
Кокорин рассказал о проблемах с лишним весом и поврежденном колене в период нахождения в тюрьме
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал о проблемах, которые он испытывал в период своего заключения в тюрьме.
Фото: РИА Новости
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