— Очень рад, что "Зенит" создал женскую команду. Это достаточно интересно. Смог бы я тренировать? Не знаю. Есть свои нюансы. Я доволен тем, что работаю с мужчинами. Спортивная женская психология пока что далека от меня, — рассказал Семак в эфире инстаграма детского хосписа.
Женская команда "Зенит" была основана 21 января 2020 года.
44-летний Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Вместе со специалистом команда выиграла чемпионат России. Ранее специалист тренировал "Уфу", которую впервые в истории клуба вывел в еврокубки.
Семак: смог бы я тренировать женскую команду "Зенита"? Не знаю. Я доволен тем, что работаю с мужчинами
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о женском команде питерцев.
Фото: Rusfootball.info
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