Речь идёт о полузащитнике "Зенита" Алексее Сутормине, вратаре "Крыльев Советов" Евгении Фролове, а также о футболистах "Уфы" Александре Беленове, Данииле Фомине и Дмитрие Сысуеве.
Они поддержали просьбу нападающего уфимцев Андрея Козлова, который является участником проекта "Территория здоровья". Его супруга Лия откликнулась на призыв о помощи от центра развития детей "Гармония", который занимается детьми с ограниченными возможностями.
Футболисты собрали сумму, которая поможет центру продолжить работу в апреле.
Сутормин, Фролов и футболисты "Уфы" помогли специальному центру развития детей
Футболисты нескольких клубов РПЛ финансово помогли специальному центру развития детей "Гармония".
Фото: ФК "Уфа"
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