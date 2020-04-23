Горлукович: пока в "Спартаке" не наблюдается ни результата, ни игры команды

Экс-футболист "Спартака" Сергей Горлукович поделился мнением по поводу работы наставника красно-белых Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, что немецкий специалист возглавил московскую команду осенью прошлого года. После 22-х туров команда занимает восьмое место.

РПЛ была приостановлена до 31 мая в связи с распространением коронавируса.

- Тедеско сделал "Спартак" более динамичной командой? Чепуха! Сейчас "Спартак" действует по принципу — идет игра или нет. Мне не нравится Тедеско? Нравиться должны женщины. А тренер — прежде всего результат и игра команды. Пока же ни того, ни другого не наблюдается.

Ясное дело, футбола без ошибок не бывает. Но их количество у защитников зашкаливает — жди беды. И Тедеско не может этого не видеть. Мне кажется, при Каррере игровая дисциплина в обороне была выше, - приводит слова Горлуковича "СЭ".


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Теги: Спартак Тедеско Каррера Горлукович
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