Экс-гендиректор "Кубани": когда "Спартак" предлагал увести в тень половину суммы за Попова, я ответил - исключено

Экс-гендиректор краснодарской "Кубани" Евгений Муравьев рассказал, как клуб продавал Ивелина Попова в московский "Спартак".
Фото: РИА Новости
Напомним, продажа болгарского полузащитника вызвала недовольство у владельца "Кубани" Олега Мкртчана, который в 2019-м был приговорен к девяти годам колонии за хищение.

- Мкртчан поднял волну, возмутился фактом продажи. А как не продать, если у "Кубани" полно долгов, и к футболисту есть интерес? Видимо, был расчет, что трансфер будет таким же, как другие, совершенные не мной. Знаете, допустим, за сколько продали Траоре? Его купили за 4 млн евро, отдали в "Анжи" за 2 — столько дошло до кассы "Кубани". В 10 раз меньше, чем реальная сумма сделки.

В некоторых жила надежда, что Попов уйдет по схожей схеме, а я продал его в открытую, за шесть миллионов. Даже когда "Спартак" предлагал увести в тень половину суммы, ответил: "Исключено, у нас нечем закрывать зарплатную ведомость, в бюджете прореха".

Кого "Кубань" только ни продавала — Козлова, Озбилиза, Траоре, Мельгарехо… Но самый дорогой по официальной ведомости — Попов и уже потом, кажется, Каборе, — цитирует экс-гендиректора "Кубани" сайт Матч ТВ.

Ивелин Попов перешел в "Спартак" летом 2015 года. Он провел за красно-белых 77 матчей в РПЛ и забил 6 мячей. В составе московского клуба болгарин стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Затем в 2019 году футболист перешел в "Ростов".

Футбольный клуб "Кубань" после завершения сезона 2017/18 прекратил выступления по причине ликвидации ввиду уже запущенной процедуры банкротства. В мае 2018-ого было официально сообщено, что краснодарская команда не примет участия в следующем сезоне из-за отказа в выдаче ей лицензии на право выступления в турнире. В июле того же года уже несуществующий клуб был оштрафован ФИФА на 15 тысяч швейцарских франков за долги перед бывшими игроками.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Муравьев Попов Кубань Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

"Гнусно и непрофессионально. Ему с этим жить". Талалаев ответил Кикнадзе на слова о смерти Самохвалова
Экс-игрок "Спартака" Алешандре рассказал, как его оскорбил начальник команды за то, что он подстригал ногти
Медведев: досрочные выплаты от УЕФА - хорошая помощь для "Зенита" 2
Бышовец: может быть, на Бердыева есть спрос, но есть ли спрос на его футбол?
Мальфатти: руководству "Спартака" необходимо верить в Тедеско 2
Селюк: смерть Самохвалова на совести Кикнадзе 5
Александр Кержаков воссоздал обложку Pink Floyd (фото) 2
Мать Неймара рассталась с 23-летним бойфрендом, узнав, что ранее он встречался с поваром футболиста 3
Газзаев: абсурдно, что работать Семину или не работать определяют полнейшие дилетанты в футболе 4
Экс-гендиректор "Динамо": 10 миллионов в месяц Погребняку за протирание штанов — перебор 2
"Все затихло". В ДЮСШ Осинников рассказали, что процесс выплаты компенсации за Головина приостановлен 1
Экс-гендиректор "Кубани": когда "Спартак" предлагал увести в тень половину суммы за Попова, я ответил - исключено 11
Парфенов объяснил, что такое "спартаковский дух"
Лунев: я реально считаю Гончаренко гением
Баринов пожертвовал деньги двум больницам
Газзаев: решение о расширении Премьер-лиги назрело, давайте сделаем это хотя бы сейчас 14
Парфенов: у нас в стране футболисты при любых раскладах зажравшиеся, такие слова неприятно слушать 3
Ловчев - о возобновлении РПЛ: непонятно, почему столько матчей надо доигрывать на протяжении долгого времени
Бубнов: Марио Фернандес? Это не тот защитник, сильнее которого нет в Европе. Поэтому не уезжает 1
Русская жена Зе Луиша станцевала на кухне (видео) 13
Игрок "Монпелье" попал в реанимацию с коронавирусными симптомами
Горлукович: пока в "Спартаке" не наблюдается ни результата, ни игры команды 9
"Буду рвать ж*пу". Лунев рассказал о мечте играть в топовом европейском чемпионате 9
Хохлов: в нашем футболе зарплаты настолько раздуты, что в их понижении нет ничего страшного 4
Джикия признался, что смотрел "Дом-2" 6
Терри - об уходе Моуринью: взрослые мужики рыдали
"Наши рублем поманили — сразу поехал". Рыков пошутил про Нойштедтера (видео)
"Позор Селюку, позор Талалаеву". Гендиректор "Локомотива" - об обсуждениях смерти Самохвалова 3
Кариус подал в суд на "Бешикташ"
"Парма" получила 2000 медицинских масок от группы болельщиков из Китая
Все новости