Напомним, продажа болгарского полузащитника вызвала недовольство у владельца "Кубани" Олега Мкртчана, который в 2019-м был приговорен к девяти годам колонии за хищение.
- Мкртчан поднял волну, возмутился фактом продажи. А как не продать, если у "Кубани" полно долгов, и к футболисту есть интерес? Видимо, был расчет, что трансфер будет таким же, как другие, совершенные не мной. Знаете, допустим, за сколько продали Траоре? Его купили за 4 млн евро, отдали в "Анжи" за 2 — столько дошло до кассы "Кубани". В 10 раз меньше, чем реальная сумма сделки.
В некоторых жила надежда, что Попов уйдет по схожей схеме, а я продал его в открытую, за шесть миллионов. Даже когда "Спартак" предлагал увести в тень половину суммы, ответил: "Исключено, у нас нечем закрывать зарплатную ведомость, в бюджете прореха".
Кого "Кубань" только ни продавала — Козлова, Озбилиза, Траоре, Мельгарехо… Но самый дорогой по официальной ведомости — Попов и уже потом, кажется, Каборе, — цитирует экс-гендиректора "Кубани" сайт Матч ТВ.
Ивелин Попов перешел в "Спартак" летом 2015 года. Он провел за красно-белых 77 матчей в РПЛ и забил 6 мячей. В составе московского клуба болгарин стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Затем в 2019 году футболист перешел в "Ростов".
Футбольный клуб "Кубань" после завершения сезона 2017/18 прекратил выступления по причине ликвидации ввиду уже запущенной процедуры банкротства. В мае 2018-ого было официально сообщено, что краснодарская команда не примет участия в следующем сезоне из-за отказа в выдаче ей лицензии на право выступления в турнире. В июле того же года уже несуществующий клуб был оштрафован ФИФА на 15 тысяч швейцарских франков за долги перед бывшими игроками.
Экс-гендиректор "Кубани": когда "Спартак" предлагал увести в тень половину суммы за Попова, я ответил - исключено
Экс-гендиректор краснодарской "Кубани" Евгений Муравьев рассказал, как клуб продавал Ивелина Попова в московский "Спартак".
Фото: РИА Новости
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