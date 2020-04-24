Яровинский: Слуцкий тратит минимум 2.5 часа для просмотра послематчевых отчётов

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал о времени, которое наставник казанцев Леонид Слуцкий тратит на изучение послематчевых отчётов.

Фото: ФК "Рубин"