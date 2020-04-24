— Наука в футбол интегрирована уже много лет. Вы даже не представляете, какое количество данных обязан анализировать главный тренер и клуб. Леонид Викторович после каждого матча получает отчеты, на которые нужно потратить минимум 2.5 часа для просмотра. А есть еще тренировки. Больше данных нам не нужно, нам с этим справиться бы, — цитирует Яровинского "СЭ".
48-летний Слуцкий возглавляет "Рубин" с декабря 2019 года. Ранее он тренировал голландский "Витесс", английский "Халл", ЦСКА, сборную России, "Крылья Советов" и "Москву".
"Рубин" после 22-ух туров чемпионата России идёт на 14-м месте турнирной таблицы с 23 очками.
Тинькофф Российская Премьер-лига была прервана как минимум до 31 мая из-за ситуации с коронавирусом в стране.
Яровинский: Слуцкий тратит минимум 2.5 часа для просмотра послематчевых отчётов
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал о времени, которое наставник казанцев Леонид Слуцкий тратит на изучение послематчевых отчётов.
Фото: ФК "Рубин"
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