— В России на день рождения принято проставляться. А во Франции, к сожалению, такой традиции нет. Но я подумал, что ребятам будет приятно, поэтому перед тренировкой принёс целую тарелку блинов, которые испекла мама. Объяснил, что у нас так положено. Всем настолько понравилось, что через 30 минут уже ничего не осталось. После занятия Дидье подходит ко мне и говорит: "Можешь мне отдельно такую тарелочку сделать?" Потом каждые две недели просил, — рассказал Сычёв в интервью "RT".
36-летний Сычёв закончил карьеру игрока в 2019 году в "Пюнике". Он также выступал за "Казанку", "Отжетпес", "Волгу", минское "Динамо", московский "Локомотив", "Спартак Тамбов" и "Спартак Москва". Сычёв пересекался с Дрогба во французском "Марселе".
"Потом каждые две недели просил". Сычёв рассказал, что Дрогба понравились русские блины
Бывший нападающий "Марселя" Дмитрий Сычев поделился историей о праздновании дня рождения во Франции.
Фото: Getty Images
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