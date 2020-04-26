Евсеев: "Локомотив" был большой дружной семьёй. Спасибо Семину и Филатову

Вадим Евсеев выступал за "красно-зеленых" с 2000-го по 2006-й год. В составе "железнодорожников" Евсеев дважды стал чемпионом России, трижды обладателем Кубка страны и дважды Суперкубка.Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2020-го года. В нынешнем сезоне команда идёт на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 27 очков.