Евсеев: "Локомотив" был большой дружной семьёй. Спасибо Семину и Филатову

Буква Л. Конечно это «Локомотив». Родной мой клуб, я провёл в нем много лет. Сначала в детстве, когда 4 года отыграл за «Локо», перейдя из «Динамо». Потом уже был переход из «Спартака» - и первое чемпионство в истории клуба, медали и Кубки. Тот «Локомотив» был большой дружной семьей. Спасибо Филатову с Семиным: их тандем давал нам возможность сосредоточиться только на футболе. Любые другие вопросы решались ими оперативно. Черкизово, Баковка - дорогие слова. Столько с ними связано воспоминаний; когда встречаемся с бывшими одноклубниками, не только игроками, но и тренерами, персоналом, всегда не хватает времени наговориться. Всегда рады друг другу: на поле, за его пределами, в телефонных разговорах. Тот «Локомотив» не только много мне дал, но и многому научил. Прежде всего, что в своих игроков надо верить. Тогда они будут готовы на многое. Против кого бы ты не играл. В еврокубках у @fclokomotiv были победы и поражения, но мы всегда бились на поле до конца. Потому что играли не только за клуб и за своё имя, но и для болельщиков. Трибуны в Черкизово это ещё одна ассоциация с «Локомотивом». Было круто!