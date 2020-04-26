Ранее сообщалось, что сербский специалист Марко Николич подписал предварительный контракт с командой на два года.
— За всю историю "Локомотива" никто не давал такого результата, как Семин. Да, на нашем веку были отдельные вспышки, когда Бышовец и Черевченко взяли по разу Кубок России. Да, это было, но это отдельные всплески. Поэтому, если бы я был президентом клуба или РЖД, я Юрия Палыча на руках бы носил — дай бог ему здоровья. Только он дает результаты и только с ним клуб поднимается на высшую ступеньку российского футбола.
Если бы Юрию Палычу дали столько, сколько "Зениту" отваливает "Газпром" на покупку футболистов, думаю, Семин дал бы еще лучше результаты. Поэтому на сегодняшний день Юрий Палыч для "Локомотива" — это наше все, — заявил Лебедев в интервью Sport24.
72-летний Сёмин возглавляет "Локомотив" с 2016 года, выиграв с клубом в сезоне 2017/18 чемпионство, а также два Кубка и Суперкубок России. Ранее Сёмин возглавлял "Локомотив" с 1986 по 1990, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010 год.
Лебедев: если бы Сёмину дали столько, сколько "Зениту" отваливает "Газпром", он дал бы еще лучше результаты
Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал информацию о возможной смене главного тренера в "Локомотиве".
Фото: Rusfootball.info
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!