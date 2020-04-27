Об этом сообщает официальный сайт "Зенита".
— Ригони приобрел 50 продуктовых наборов, содержащих продукты длительного хранения, — яйца, рис, сахар, муку, крупы, консервы, галеты, фасоль, чечевицу, растительное масло — для семей, связанных с его детским клубом "Бочас Спорт", — cказано в сообщении клуба.
27-летний Ригони выступает за "Зенит" с лета 2017 года. Он также был в аренде в двух итальянских клубах — "Аталанте" и "Сампдории".
Ригони помог с продуктовыми наборами семьям своего родного города
Нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони помог жителям аргентинского города Колония Каройя.
Фото: ФК "Зенит"
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