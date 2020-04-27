"Жалел ли о переходе из "Локомотива"? Да. Не совсем правильно это было в тот момент. Знаю, что причинил боль многим болельщикам "Локомотива". Прошу прощения. Но у меня закончился контракт. И я был вправе выбирать себе дальнейшую судьбу", — написал Игнашевич в своём аккаунте Instagram.
Сергей Игнашевич выступал за "Локомотив" с 2001-го по 2004-й год, а затем на правах свободного агента перешёл в ЦСКА.
В составе "железнодорожников" Игнашевич провёл 112 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей.
С "Локо" Игнашевич стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России.
С лета 2019-го года Игнашевич работает в московском "Торпедо".
Игнашевич: я причинил боль многим болельщикам "Локомотива". Прошу у них прощения
Тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал о своём трансфере из "Локомотива" в ЦСКА в 2004-м году.
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!