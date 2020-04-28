Созин: РФС и комитет по этике к высказываниям господина Фролова не имеют никакого отношения

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением об интервью голкипера самарских "Крыльев Советов" Евгения Фролова.

Фото: Football24