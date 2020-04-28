Напомним, футболист раскритиковал действия правительства России.
- Фролов высказал свою точку зрения, а мы живём в демократическом обществе – кому-то его слова понравились, кому-то нет. Точку зрения каждого человека нужно уважать. Штрафовать его или нет, пусть решает клуб. На мой взгляд, высказывание Фролова не имеет никакого отношения к комитету по этике РФС. Но сказать точно, будем мы рассматривать эти слова или нет, я не могу.
Моя точка зрения – Фролов сказал то, что думал. На просторах интернета сейчас мат-перемат Соловьёва и Уткина – Фролов посмотрел на эту вакханалию и тоже решил отметиться. А РФС и комитет по этике к высказываниям господина Фролова не имеют никакого отношения, — приводит слова Созина Чемпионат.
Напомним, "Крылья Советов" выступили с заявлением, где говорилось, что футболист будет оштрафован. Затем в тексте самарского клуба исчезли слова о штрафе голкиперу.
Фролов: правительству на народ наплевать. Мы нужны как рабы, у тебя нет никаких прав и свобод
"Крылья Советов" сообщили, что Фролов будет оштрафован за свои высказывания
Фролов перешёл в "Крылья Советов" в зимнее трансферное окно. Ранее в РПЛ он выступал за "Сочи" и "Оренбург".
Матчи РПЛ не возобновятся как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.
Созин: РФС и комитет по этике к высказываниям господина Фролова не имеют никакого отношения
Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением об интервью голкипера самарских "Крыльев Советов" Евгения Фролова.
Фото: Football24
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