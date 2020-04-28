Селюк: Фролову надо было сказать, как он купил на деньги государства "Феррари". Рабы на "Феррари" не ездят

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об интервью голкипера самарских "Крыльев Советов" Евгения Фролова.
Фото: Soccer.ru
Напомним, футболист раскритиковал действия правительства России.

- Более глупое высказывание от футболиста сложно придумать. Надо понимать, что он играет в команде со стопроцентным государственным обеспечением. Он ругает тех, кто платит ему зарплату, и ловит на этом хайп.

Фролову надо было сказать, какую сумму и на протяжении скольких лет он зарабатывал от государства, как он купил на эти деньги "Феррари". А потом бы уже говорил о том, как плохо живётся народу. Рабы на "Феррари" не ездят! "Крылья Советов" должны разорвать контракт с человеком, который подставил практически всё руководство клуба в этой ситуации, — приводит слова агента Sport24.

Напомним, "Крылья Советов" выступили с заявлением, где говорилось, что футболист будет оштрафован. Затем в тексте самарского клуба исчезли слова о штрафе голкиперу.

Фролов: правительству на народ наплевать. Мы нужны как рабы, у тебя нет никаких прав и свобод

"Крылья Советов" сообщили, что Фролов будет оштрафован за свои высказывания

Фролов перешёл в "Крылья Советов" в зимнее трансферное окно. Ранее в РПЛ он выступал за "Сочи" и "Оренбург".

Матчи РПЛ не возобновятся как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.


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Теги: Селюк Фролов Крылья Советов
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