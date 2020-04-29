Евсеев рассказал, у каких зарубежных тренеров хотел бы пройти стажировку

"Когда работал в "Амкаре", приезжал на неделю в "Уфу" к Гончаренко. Очень понравилось. Со мной были открыты, увидел интересный тренировочный процесс, почерпнул многое.
За рубежом пока не был, но хотелось бы постажироваться у Гасперини в "Аталанте", Конте в "Интере". Очень нравился Сарри в "Наполи". Сейчас у его "Ювентуса" другая игра, менее тренерская, больше индивидуальная и зависимая от звезд", — цитирует Евсеева "Матч ТВ".
Вадим Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2019-го года. В нынешнем сезоне башкирская команда под руководством специалиста идёт на девятом месте турнирной таблицы РПЛ с 27 очками. В данный момент чемпионат России приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
До "Уфы" Евсеев работал главным тренером в пермском "Амкаре" и СКА-Хабаровск.
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Фото: ТАСС
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