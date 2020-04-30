Шюррле оплатил протезирование для мальчика из России

?? Андре Шюррле оплатил протезирование подопечному Фонда @spartakforkids Роме Балабаеву



Прочитать историю Ромы, а также помочь другим подопечным фонда вы можете по ссылке ? https://t.co/EPvmxOevru#Спартак #СпартакДетям #ВместеПобедим pic.twitter.com/KM9H3VHeKc