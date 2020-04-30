Шюррле оплатил протезирование для мальчика из России

?? Андре Шюррле оплатил протезирование подопечному Фонда @spartakforkids Роме Балабаеву— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 30, 2020
Прочитать историю Ромы, а также помочь другим подопечным фонда вы можете по ссылке ? https://t.co/EPvmxOevru#Спартак #СпартакДетям #ВместеПобедим pic.twitter.com/KM9H3VHeKc
Мальчик, который проживает в Белебее (Республика Башкортостан), нуждался в протезировании. В 2018 году он получил ожоги обеих рук, когда залез на высоковольтный столб во время игры с друзьями. Роман попал в реанимацию, после чего врачам пришлось ампутировать ему руки до уровня предплечья.
29-летний футболист помог мальчику через фонд "Спартак" — детям". Он оплатил два протеза, которые стоили 396 тысяч рублей.
Напомним, ранее стало известно, что "Спартак" не будет продлевать аренду Шюррле из дортмундской "Боруссии".