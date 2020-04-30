Ранее экс-тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал натурализацию голкипера "Локомотива" Маринато Гильерме.
Романцев: "номер два" в сборной в России – парень с бразильским паспортом. Значит, мы что-то потеряли
"Считаю, что Гильерме – российский игрок. Он приехал в 19 лет и с тех пор живет в России. Он ведь получил паспорт не как спортсмен, за заслуги, а как обычный гражданин. По закону. Написал заявление, выучил язык. Гильерме знает русскую культуру, любит страну. Гильерме, Акинфеев – одинаковые кандидатуры, одинаковые люди для российского футбола. Россияне. И в этой ситуации не стоит заглядывать на национальность.
Гильерме – россиянин на законных основаниях, обычный гражданин. Номер один или номер два, не знаю, трудно судить, но он один из лучших вратарей России. И он стал таким, когда пришел Семин.
Помню, я приехал на сборы в Испанию в 2009-м. И Семин говорит: "Слушайте, Николай Алексеевич, это какой-то черт вообще! Что он на тренировках творит. Я такого никогда не видел". И это было изумление опытного тренера. И Семин стал ему доверять.
И вот 11 лет он бессменный. Лидер "Локомотива". Лидер в раздевалке. Креативный парень. Ответственный. Не любит разгильдяйства, может поставить на место любого футболиста. Считаю, что это пример лучшей селекции клуба", — цитирует Наумова "СДЗД".
34-летний Гилерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. В ноябре 2015 года футболист получил российское гражданство. В марте 2016 года дебютировал за сборную России.
Наумов - Романцеву: Гильерме – российский игрок. Он приехал в 19 лет и с тех пор живет здесь
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов ответил экс-тренеру "Спартака" Олегу Романцеву на претензии в натурализации голкипера Маринато Гильерме.
Фото: Rusfootball.info
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