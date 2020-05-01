Также агент раскритиковал принцип, по которому Еременко считается в России легионером.
- На Еременко спрос был в прошлом году – со стороны хороших команд Премьер-лиги, тех, что закончили чемпионат выше "Ростова" (9-е место в сезоне-2018/19). Но предлагались договоры на два года, а дончане – на четыре. Это имело для Романа большое значение.
У Романа два паспорта – России и Финляндии. Вы уже заметили, что представители Белоруссии и Казахстана перестали считаться легионерами, то же самое касается и Армении с Киргизией. У Еременко финское футбольное гражданство, но, может быть, нужно в подобных случаях делать исключения?
Такой игрок, как Еременко, – родившийся в Ростове, его папа с мамой россияне – легионер, поскольку задействован в другой сборной. Это нелогично. Но он будет выступать в РПЛ везде даже с паспортом планеты Юпитер. Но получается нелепая ситуация: натурализованный бразилец Гильерме заявлен как русский, а Еременко – как иностранец.
Еременко в "Спартаке"? Маловероятно. Учитывая, как им дорожит "Ростов", – приводит слова Трабукки СЭ.
Трабукки: натурализованный бразилец Гильерме заявлен как русский, а Еременко – как иностранец. Это нелогично
Футбольный агент Марко Трабукки, который является представителем хавбека "Ростова" Романа Еременко, рассказал, что его клиентом интересовались команды первой пятерки РПЛ.
Фото: Footboom
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