Трабукки: натурализованный бразилец Гильерме заявлен как русский, а Еременко – как иностранец. Это нелогично

Футбольный агент Марко Трабукки, который является представителем хавбека "Ростова" Романа Еременко, рассказал, что его клиентом интересовались команды первой пятерки РПЛ.

Фото: Footboom