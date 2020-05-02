— Нет, назвать чемпионом все-таки нельзя. Титул надо выиграть. Сейчас появляются разные предложения. Гурам Аджоев считает, что нужно зафиксировать таблицу по итогам первого круга. Но все это, как говорится, математика. Если не доиграем сезон, кто-то в любом случае скажет, что это несправедливо, — рассказал комментатор в интервью "СЭ".
Напомним, после 22-ух туров чемпионата России "Зенит" идёт на первом месте, набрав 50 очков. Второе место занимает "Локомотив". У "железнодорожников" 41 набранный балл.
Ранее руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев предложил в случае невозвратимой приостановки чемпионата, зафиксировать турнирную таблицы после первого круга (15 туров).
РПЛ была приостановлена из-за распространения коронавируса.
Орлов: если сезон не будет доигран, то назвать "Зенит" чемпионом все-таки нельзя. Титул надо выиграть
Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, можно ли "Зенит" признать чемпионом России, если сезон не будет доигран.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!