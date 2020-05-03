Комик Воронин: странно, что "Зенит" не выигрывает чемпионат 10 лет подряд, как "Бавария"

Stand-up комик Фил Воронин высказал мнение об игре петербургского "Зенита" в РПЛ.
Фото: Rutube Comedy Баттл
Воронин является болельщиком ЦСКА.

- У меня "Зенит" всегда за скобками во всем российском футбольном мире. Когда "Зенит" выигрывает — ну, все понятно, у них все условия уже 10 лет. И когда мы пару лет обходили их полуторным составом - это круто. Когда Слуцкий говорит, что купить никого не могут, а ЦСКА обходит "Зенит" без покупок - ценность такого чемпионства выше, чем любого зенитовского.

Мне странно, что "Зенит" не выигрывает чемпионат 10 лет подряд, как "Бавария" с таким составом и такими вливаниями, — приводит слова комика Sports.ru.

В РПЛ 2019/2020 "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице после 22-х туров, набрав 50 очков. Ближайшие конкуренты петербуржцев "Локомотив" и "Краснодар" отстают на 9 баллов.

РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая. На данный момент руководители лиги рассматривают два варианта возобновления сезона - 21 или 28 июня.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Зенит ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Слуцкий: тренер не может перепрыгнуть своих игроков, футболисты важнее
Шалимов не стал комментировать свои слова о "дармоедах"
Соловьев: я специальный сериал сниму, который будет называться "Грозящий кулак справедливости" 4
Аршавин: Мертезакер всегда радовался, когда видел меня, кричал матные слова. Они меня с Подольски очень любили
Рональд Куман сегодня был госпитализирован из-за проблем с сердцем
Комик Воронин: странно, что "Зенит" не выигрывает чемпионат 10 лет подряд, как "Бавария" 3
УЕФА рассматривает вариант с переводом российского футбола на систему "весна-осень" 5
Источник: Айртон может перейти в "Порту" 3
Занев - о Давыдове: самое главное, что Денис - хороший пацан
Адиев - о системе "осень-весна": нам изначально не надо было подстраиваться под европейские чемпионаты
Источник: "Динамо" не интересен Ле Таллек, получающий российский паспорт
Футболисты "Крыльев Советов" отблагодарили врачей в день рождения клуба
Болельщики признали Это'О лучшим африканским нападающим
Шалимов: если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то ради чего вам помогать? 18
Фролов поздравил "Крылья Советов" с годовщиной первого матча
Кокорин и Соболев проведут благотворительный матч в CS:GO
СМИ: "Тоттенхэм" — главный претендент на Ракитича
Уткин — о конфликте с Соловьевым: мне все это надоело. На мой взгляд, эта история закончена 3
Все игроки и руководство "Баварии" сдали отрицательный тест на коронавирус
Лебедева: для Волгоградской области будет большим стрессом выход "Ротора" в РПЛ
Мутко: желательно доиграть чемпионат. Если не доиграть, осадок всё равно останется 1
"Не тренер, не турнир, не таблица, не "Торпедо". Буква "Т" в алфавите Евсеева 1
Гончаренко: сначала мы вернемся к истокам. Затем должна вернуться РПЛ, а после этого вернется Лига чемпионов
Смолов не сможет возобновить тренировки с "Сельтой" 4
Дзагоев: надо доиграть РПЛ, что там — 8 туров осталось. Вообще без проблем
Кучаев: в футбол попал на самом деле случайно
"Выпил и полный вперед". Евсеев - о любимом напитке
Сутормин: думаю, мы доиграем сезон и "Зенит" станет чемпионом 2
Кержаков с семьей воссоздал обложку альбома Presence группы Led Zeppelin
Клубам Серии А разрешат тренироваться на своих базах с завтрашнего дня
Все новости