Воронин является болельщиком ЦСКА.
- У меня "Зенит" всегда за скобками во всем российском футбольном мире. Когда "Зенит" выигрывает — ну, все понятно, у них все условия уже 10 лет. И когда мы пару лет обходили их полуторным составом - это круто. Когда Слуцкий говорит, что купить никого не могут, а ЦСКА обходит "Зенит" без покупок - ценность такого чемпионства выше, чем любого зенитовского.
Мне странно, что "Зенит" не выигрывает чемпионат 10 лет подряд, как "Бавария" с таким составом и такими вливаниями, — приводит слова комика Sports.ru.
В РПЛ 2019/2020 "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице после 22-х туров, набрав 50 очков. Ближайшие конкуренты петербуржцев "Локомотив" и "Краснодар" отстают на 9 баллов.
РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая. На данный момент руководители лиги рассматривают два варианта возобновления сезона - 21 или 28 июня.
Комик Воронин: странно, что "Зенит" не выигрывает чемпионат 10 лет подряд, как "Бавария"
Stand-up комик Фил Воронин высказал мнение об игре петербургского "Зенита" в РПЛ.
Фото: Rutube Comedy Баттл
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