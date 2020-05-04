Костюков: в период карантина понял, как мало надо денег для жизни

Хавбек "Тамбова" Михаил Костюков рассказал о своем отношении к финансовым потерям на фоне пандемии коронавируса.
Фото: РПЛ
РПЛ была приостановлена до 31 мая. В связи с этим ряд клубов лиги пошёл на временное снижение зарплат футболистов, однако "Тамбов" кризисные меры применять не стал.

Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен.

- В период карантина понял, как мало надо в принципе денег для жизни. У нас основная статья расходов — дети. Ценник на сады — вообще космос. Когда мы переехали в Москву с семьей, и надо было устраивать ребенка в частный сад, обалдел от стоимости обучения.

С другой стороны, Сергей Николаевич [Юран] немного преуменьшил наши зарплаты (главный тренер "Химок" ранее заявил, что игроки "Тамбова" и так получают всего 200 тысяч рублей в месяц, прим. Rusfootball.info), хотя все равно это небольшие деньги по сравнению с топ-клубами. У многих ребят ипотеки, кто-то дом строит, родителям помогает… В "Тамбове" же некоторым ребятам пришлось бы очень тяжело, - цитирует игрока Sportbox.

"Тамбов" занимает 11-е место после 22-х туров. Костюков в текущем сезоне провел 22 матча в рамках РПЛ, забил четыре мяча и сделал два ассиста.



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Теги: Тамбов Коронавирус Костюков
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