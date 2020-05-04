Для всего персонала будут на протяжении 10 дней доставлять горячее питание.
"На плечи наших медицинских работников выпала самая тяжелая нагрузка, им приходится работать практически в круглосуточном режиме. Захотелось как-то поддержать их в этот сложный период. Друзья помогли мне организовать доставку горячего питания в Городскую клиническую больницу №?11 в моем родном Новосибирске. Хочется выразить огромную благодарность всем медикам, которые обеспечивают здоровье каждого из нас", - приводит слова Рыкова сообщество "АСТ-54" в "ВКонтакте".
Рыков в нынешнем сезоне РПЛ, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, принял участие в 13 матчах.
На сегодняшний день в России выявлено более 145 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Рыков оплатил ежедневную доставку обедов для всего персонала одной из больниц Новосибирска
Защитник "Динамо" Владимир Рыков помог одной из больниц Новосибирска.
Фото: © РИА Новости
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