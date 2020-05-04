Рыков оплатил ежедневную доставку обедов для всего персонала одной из больниц Новосибирска



Защитник " Динамо " Владимир Рыков помог одной из больниц Новосибирска.

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Для всего персонала будут на протяжении 10 дней доставлять горячее питание.



"На плечи наших медицинских работников выпала самая тяжелая нагрузка, им приходится работать практически в круглосуточном режиме. Захотелось как-то поддержать их в этот сложный период. Друзья помогли мне организовать доставку горячего питания в Городскую клиническую больницу №?11 в моем родном Новосибирске. Хочется выразить огромную благодарность всем медикам, которые обеспечивают здоровье каждого из нас", - приводит слова Рыкова сообщество "АСТ-54" в "ВКонтакте".



Рыков в нынешнем сезоне РПЛ, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, принял участие в 13 матчах.



На сегодняшний день в России выявлено более 145 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.