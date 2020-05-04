Напомним, что Андреас Гранквист выступал за "Краснодар" с 2013 по 2018 годы.
- Назову… Перейру. Феноменальный игрок — как в атаке, так и в защите.
Федор Смолов. Мы отыграли вместе три года, и за это время он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата. Федор многое сделал для команды, он очень одаренный футболист.
Еще необходимо отметить опорного полузащитника Шарля Каборе. Он всегда помогал нам, центральным защитникам, - приводит слова игрока пресс-служба "Краснодара".
Отметим, что на данный момент Гранквист является игроком "Хельсинборга". Также защитник продолжает выступления за сборную Швеции. В его активе 76 официальных матчей и 8 голов.
Смолов на правах аренды выступает за испанскую "Сельту". В текущем сезоне Ла Лиги Смолов забил один гол в шести матчах.
"Смолов очень одаренный". Гранквист назвал трех сильнейших футболистов, с которыми он играл в "Краснодаре"
Бывший капитан "Краснодара" Андреас Гранквист назвал трех самых сильных игроков, с которыми он выступал в период своей российской карьеры.
Фото: Getty Images
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