"Смолов очень одаренный". Гранквист назвал трех сильнейших футболистов, с которыми он играл в "Краснодаре"

Бывший капитан "Краснодара" Андреас Гранквист назвал трех самых сильных игроков, с которыми он выступал в период своей российской карьеры.

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