РПЛ была приостановлена до 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен.
Сообщалось, что российские арбитры испытывают финансовые сложности в результате затянувшейся паузы.
- С юридической точки зрения футбольное судейство — это наше хобби. Когда я начал судить высшую лигу, стало невозможно совмещать разъезды с постоянной работой.
Если нет матчей, судья почти ничего не получает. А в ПФЛ вообще нет фиксированных платежей, [они] с ноября не судят — у них вторая часть чемпионата из-за пандемии не стартовала. И РФС посчитал, что может помочь авансовыми платежами.
Если РПЛ все-таки не возобновится, я смогу 2-3-4 месяца минимально обеспечить свою семью за счет накоплений. Но это я про себя, а ребятам в ФНЛ и ПФЛ, знаю, очень тяжело, - приводит слова Карасева Forbes.
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Карасев: если РПЛ не возобновится, смогу 2-4 месяца обеспечивать свою семью за счет накоплений
Арбитр РПЛ Сергей Карасев рассказал о финансовом положении российских судей в условиях приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса.
Фото: Getty Images
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