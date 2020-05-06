Что касается "Локомотива" и "Зенита", мы первый раз об этом слышим. Даже новостей не читали. Разговоров не идет, никто об этом не говорил, — рассказал Черышев-старший в интервью "РБ-Спорту".
29-летний Черышев в нынешнем сезоне провёл 15 матчей в Ла Лиге, забил гол и отдал голевую передачу.
Главные претенденты на Черышева - "Зенит" и "Локомотив"
Отец Черышева: первый раз об этом слышим об интересе "Зенита" и "Локомотива"
Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, прокомментировал интерес к сыну со стороны российских клубов.
Фото: Getty Images
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