"Спартаку" и "Роме" могут грозить только репутационные потери". Юрист - о деле Понсе

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал вопросы "Ньюэллс Олд Бойз" по поводу перехода нападающего Эсекьеля Понсе из итальянской "Ромы" в московский "Спартак".
Фото: Soccernews
ФИФА разберётся в трансфере Понсе из "Ромы" в "Спартак", аргентинский клуб подал иск

- В данном деле "Спартак" выступает в качестве покупателя, у него нет правовых отношений с бывшим клубом Понсе. У аргентинцев были договоренности с "Ромой". "Спартак" ничего не нарушал.

Как определить цену Романьоли? Он стоит столько, сколько за него заплатили. Так что, если у аргентинского клуба нет доказательств того, что "Рома" и "Спартак" включили стоимость Понсе в стоимость Романьоли, то выиграть дело будет очень сложно.

Например, если нет переписки "Ромы" и "Спартака", где бы они говорили: "Ха-ха-ха, давайте так сделаем", шансов практически нет. Я считаю, что "Спартаку" и "Роме" здесь могут грозить только репутационные потери, – цитирует юриста РБ-Спорт.

Агент: привлечение Романьоли произошло уже с участием Цорна. Он закрыл сделку сам

23-летний нападающий Эсекьель Понсе перешёл в "Спартак" прошлым летом за 3 млн евро при трансферной стоимости в 4 млн евро по данным Transfermarkt. Форвард отыграл 19 матчей в чемпионате России и забил четыре гола.

21-летний вратарь Андреа Романьоли перешёл в московский клуб также за 3 млн евро при трансферной стоимости в 25 тыс. евро. Отметим, что голкипер с момента перехода ни разу не сыграл даже за "Спартак-2".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Понсе Романьоли Спартак Рома Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Худяков: вариант с досрочным завершением сезона в РПЛ не проговаривался
Футболистам южнокорейского чемпионата порекомендовали молчать во время матчей
Эррера: честно говоря, немного грустно выиграть первое чемпионство таким образом
Ла Лига поздравила Бундеслигу с возобновлением сезона
Алдонин отсудил пропавшие 21,5 млн рублей и имущество 1
Китайский клуб экс-игрока "Зенита" Халка проводит полноценные тренировки
Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин проходит службу в армии (фото)
Футболистка женского "Челси": Абрамович - феноменален
Евсеев: когда романцевский "Спартак" закончился, главной дуэлью стало противостояние "Локо" и ЦСКА
Клопп мог возглавить сборную Мексики
Экс-одноклубник Наингголана: Раджа выходил из раздевалки, чтобы покурить с тренером
Нидерланды проведут полноценный футбольный сезон 2020/21
Переход Ньясса из "Локомотива" в "Эвертон" в топ-50 худших трансферов АПЛ за всю историю
"Спартаку" и "Роме" могут грозить только репутационные потери". Юрист - о деле Понсе
Экс-игрок "Ахмата" Жаба рассказал, что мог умереть после операции на колене
Дзюба в топ-25 футболистов с истекающими контрактами 4
Три года назад "Спартак" впервые с 2001-го стал чемпионом. Ключевые моменты исторического сезона 6
Баринов: хочу доиграть чемпионат. Не хочу, чтобы говорили, что из-за карантина "Локомотив" в Лигу чемпионов попал 4
Полузащитник "Оренбурга" Кулишев: все соскучились, хочется продолжить играть в футбол
Чемпионат Сербии возобновится 30 мая
Стадион "Лужники" попал в список претендентов на лучший стадион мира по версии Marca 4
ЦСКА проявляет интерес к чешскому защитнику из чемпионата Нидерландов 1
"Ювентус" и "Лион" могут провести ответный матч 1/8 финала ЛЧ 8 августа
"Он узнал, что его не будет в "Локомотиве". Заглаживает вину". Геркус - о словах Семина в свой адрес 3
"Я не любитель рассказывать о подобных вещах. Сразу начинают говорить, что это показуха". Баринов - о помощи больницам 2
Арустамян: Дюков будет делать все, чтобы доиграть оставшиеся туры 9
Кокорин перевел 1 миллион рублей на лечение Арнеллы Персаевой 6
"Посмотрите, какой он большой". Тарасов показал винт, который вытащили у него из ноги 2
Смолов после своего приезда в Испанию посетил штаб-квартиру "Сельты" (видео)
Дибала сообщил, что окончательно вылечился от коронавируса
Все новости