ФИФА разберётся в трансфере Понсе из "Ромы" в "Спартак", аргентинский клуб подал иск
- В данном деле "Спартак" выступает в качестве покупателя, у него нет правовых отношений с бывшим клубом Понсе. У аргентинцев были договоренности с "Ромой". "Спартак" ничего не нарушал.
Как определить цену Романьоли? Он стоит столько, сколько за него заплатили. Так что, если у аргентинского клуба нет доказательств того, что "Рома" и "Спартак" включили стоимость Понсе в стоимость Романьоли, то выиграть дело будет очень сложно.
Например, если нет переписки "Ромы" и "Спартака", где бы они говорили: "Ха-ха-ха, давайте так сделаем", шансов практически нет. Я считаю, что "Спартаку" и "Роме" здесь могут грозить только репутационные потери, – цитирует юриста РБ-Спорт.
Агент: привлечение Романьоли произошло уже с участием Цорна. Он закрыл сделку сам
23-летний нападающий Эсекьель Понсе перешёл в "Спартак" прошлым летом за 3 млн евро при трансферной стоимости в 4 млн евро по данным Transfermarkt. Форвард отыграл 19 матчей в чемпионате России и забил четыре гола.
21-летний вратарь Андреа Романьоли перешёл в московский клуб также за 3 млн евро при трансферной стоимости в 25 тыс. евро. Отметим, что голкипер с момента перехода ни разу не сыграл даже за "Спартак-2".
"Спартаку" и "Роме" могут грозить только репутационные потери". Юрист - о деле Понсе
Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал вопросы "Ньюэллс Олд Бойз" по поводу перехода нападающего Эсекьеля Понсе из итальянской "Ромы" в московский "Спартак".
Фото: Soccernews
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