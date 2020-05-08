Экс-спортдир "Партизана" — о Николиче: "Локомотиву" повезло с ним, а ему — с "Локомотивом"

Бывший спортивный директор "Партизана" Ивица Илиев рассказал о Марко Николиче, который может стать сменщиком Юрия Сёмина в "Локомотиве".

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