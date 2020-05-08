— Марко очень хороший мотиватор. Он знает, как работать с коллективом, при этом современный и дружелюбный. Он понимает, как выжать из команды максимум возможного. Это сейчас редкость. Марко двигается шаг за шагом. Была Сербия, потом Словения, Венгрия.
Николич — умный и талантливый человек с большим потенциалом в будущем. "Локомотиву" повезло с ним, а ему — с "Локомотивом". Это будет хорошим шагом для всех сторон. Он еще очень молод, но уже с серьезным опытом. Я верю в него. И не сомневаюсь в его успехе, — рассказал Илиев в интервью "РБ-Спорту".
Напомним, 40-летний Николич возглавлял "Партизан" в 2013-2015, а также 2016-2017 годах.
Сообщалось, что специалист подпишет контракт с "Локомотивом" на два года с зарплатой чуть менее 1,5 млн евро в год. Он сменит на посту Юрия Сёмина, чей контракт с клубом истекает 31 мая 2020 года.
Экс-спортдир "Партизана" — о Николиче: "Локомотиву" повезло с ним, а ему — с "Локомотивом"
Бывший спортивный директор "Партизана" Ивица Илиев рассказал о Марко Николиче, который может стать сменщиком Юрия Сёмина в "Локомотиве".
Фото: Getty Images
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