"Если не доигрывать чемпионат, как определить чемпиона и тех, кто вылетит? Самое справедливое — это доиграть. Чтобы не осталось вопросов ни по вылету, ни по чемпионству, ни по Лиге чемпионов. Надо доиграть, максимально уплотнив график. Ничего страшного не случится, даже если будем играть 3 матча в неделю", - цитирует Комбарова "Матч ТВ".
Напомним, ранее большинство клубов РПЛ выступили за досрочное завершение чемпионата. Позже появилась информация, что президент РФС Александр Дюков заинтересован в том, чтобы сезон был доигран.
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Дмитрий Комбаров: если не доигрывать чемпионат, как определить чемпиона и тех, кто вылетит?
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров считает, что нынешний сезон чемпионата России нужно доиграть.
Фото: © РИА Новости
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