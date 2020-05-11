Ранее Леонид Федун был госпитализирован с диагнозом коронавирус.
Леонид Федун был госпитализирован. У владельца "Спартака" коронавирус
- Вроде с братом всё нормально. Сроки госпитализации? Врачам звоните, я же не доктор. Как выздоровеет, так и выпишут. Ничего критичного, тьфу-тьфу-тьфу. Идёт на поправку. Теперь слово медицине, — цитирует брата Федуна ТАСС.
Отметим, что в прошлом месяце стало известно, что Федун пожертвовал 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом.
Брат Федуна - о состоянии владельца "Спартака": идёт на поправку
Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун прокомментировал состояние своего брата.
Фото: РИА Новости
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