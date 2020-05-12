- Не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают. Он тренировал меня долгое время. Так сложилось, что я воспитанник "Спартака", начал играть довольно рано. Можно ли всю карьеру провести в "Спартаке"? Никогда не говори никогда, - сказал Максименко в эфире телеканала Россия 24.
В нынешнем сезоне Александр Максименко провёл 27 матчей за красно-белых во всех турнирах, пропустил 30 мячей и отстоял 7 матчей на ноль. Действующий контракт 22-летнего голкипера со "Спартаком" рассчитан до лета следующего года. Transfermarkt оценивает Максименко в 8 миллионов евро.
"Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Доменико Тедеско набрали 28 очков. В настоящее время наш чемпионат приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Максименко: не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают
Вратарь московского "Спартака" Александр Максименко отреагировал на сравнения с экс-голкипером красно-белых Ринатом Дасаевым.
Фото: Филантроп
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