Максименко: не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают

Вратарь московского "Спартака" Александр Максименко отреагировал на сравнения с экс-голкипером красно-белых Ринатом Дасаевым.
Фото: Филантроп
- Не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают. Он тренировал меня долгое время. Так сложилось, что я воспитанник "Спартака", начал играть довольно рано. Можно ли всю карьеру провести в "Спартаке"? Никогда не говори никогда, - сказал Максименко в эфире телеканала Россия 24.

В нынешнем сезоне Александр Максименко провёл 27 матчей за красно-белых во всех турнирах, пропустил 30 мячей и отстоял 7 матчей на ноль. Действующий контракт 22-летнего голкипера со "Спартаком" рассчитан до лета следующего года. Transfermarkt оценивает Максименко в 8 миллионов евро.

"Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Доменико Тедеско набрали 28 очков. В настоящее время наш чемпионат приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Максименко Дасаев Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Чувствуется эта безопасность и уверенность в его могучих руках". Жена Карпина опубликовала фото мужа с дочерью
Бюджет "Атлетико" существенно сократится, если клуб не попадет в Лигу чемпионов
"Это беспочвенные слухи. Мы Артема не продаем". Медведев - об интересе "Милана" к Дзюбе 4
"Динамо" подпишет двух игроков "Енисея" 2
Instagram заблокировал аккаунты Кадырова и его окружения 5
Сенников: признавать "Зенит" чемпионом несправедливо, потому что конкуренты еще могут догнать 5
"Аэрофлот" и РФС прекращают сотрудничество 3
Исполнительный директор PFA: футболисты не хотят быть подопытными кроликами 1
Квартиру футболистки "Зенита" Шадриной обокрали более чем на 1,6 млн рублей 7
Евсеев - о клубной форме: надевать приятно, нравится, как сидит
"Он мой наставник и старший друг". Максименко - о Реброве
Большинство игроков РПЛ выступили за возобновление сезона без зрителей 2
"Новая йога". Девушка Роналду выложила фото в откровенном спортивном костюме 1
"В топовых чемпионатах никогда не заплатят, как в России". Якубко - об уровне РПЛ 3
Максименко: не очень нравится, что нас с Дасаевым сравнивают 1
Якубко: Черчесов - конфликтный человек 1
Максименко: есть мечта играть за сборную России
Фролов: на сегодняшний день никто меня не штрафовал 1
Источник: Дзюба является трансферной целью "Милана" 19
Известный маскот "Кельна" не сможет посещать матчи
"Если будет предложение, нужно садиться в такси и ехать в аэропорт". Аршавин - об интересе "Барселоны" к Миранчуку
Чемпионат Чехии возобновится 23 мая
Ларссон признался, что очень ждет возобновления РПЛ
Чемпионат Португалии будет возобновлен 4 июня
Полузащитник "Вердера" попал в сферу интересов "Лейпцига"
Футболист сборной Мексики показал обнаженную грудь подруги 1
Хусаинов: доигрывать РПЛ категорически нельзя 4
"Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше". Навка и Песков идут на поправку 17
Хусаинов: можно вообще не объявлять победителя текущего сезона 5
Хусаинов: региональные бюджеты сейчас будут просто не в состоянии содержать, как сказал Шалимов – "этих бомжей" 1
Все новости