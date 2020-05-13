Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян в своём telegram-канале.
По версии источника, 73-летний Сёмин, контракт которого с "Локомотивом" истекает 31 мая, покинет команду. В оставшихся восьми матчах сезона, если он будет возобновлен, командой будет руководить Марко Николич, который станет новым тренером "железнодорожников".
Решение о смене тренера согласованы с руководством РЖД. Также "Локомотив" выступит с обращением с причиной тренерской смены.
Арустамян: в течение ближайших двух дней "Локомотив объявит об уходе Юрия Семина
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин покинет свой пост.
Фото: Rusfootball.info
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