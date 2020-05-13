Цорн рассказал, в каком случае Шюррле вернется в Москву

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал о ситуации с нападающим Андре Шюррле.
Фото: РИА Новости
— Вернется ли Шюррле в Москву, зависит от оценки его готовности со стороны докторов, — передаёт слова Цорна журналист Сергей Егоров.

29-летний Шюррле был арендован "Спартаком" у дортмундской "Боруссии" на сезон. "Красно-белые" имели право выкупа игрока, которым они решили не воспользоваться. Сейчас футболист находится в Германии.

В 13 матчах чемпионата России за "Спартак" Шюррле забил гол и отдал две голевые передачи.


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Теги: Спартак Шюррле Цорн
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