— Вернется ли Шюррле в Москву, зависит от оценки его готовности со стороны докторов, — передаёт слова Цорна журналист Сергей Егоров.
29-летний Шюррле был арендован "Спартаком" у дортмундской "Боруссии" на сезон. "Красно-белые" имели право выкупа игрока, которым они решили не воспользоваться. Сейчас футболист находится в Германии.
В 13 матчах чемпионата России за "Спартак" Шюррле забил гол и отдал две голевые передачи.
Цорн рассказал, в каком случае Шюррле вернется в Москву
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал о ситуации с нападающим Андре Шюррле.
Фото: РИА Новости
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